فنانين غيروا جلدهم فى سينما 2026.. السقا ومحمد رمضان والعوضى

شهدت الساحة السينمائية فى العام الحالي على تغيير عددا من الفنانين لجلدهم فى السينما المصرية وذلك بعدما حرص كلا منهم على عمل ادوار مختلفة عما قدمه من قبل .

السقا فى خلي بالك من نفسك

احمد السقا والذي يعد من ابرز فناني الاكشن على الساحة منذ بداية نجوميته ظهر تلك المرة بعيداً عن ذلك فى مغامرة تحسب له وبدور يرتكز الي الكوميديا فى حين كانت ياسمين هي بطلة الاكشن .

محمد رمضان فى اسد

محمد رمضان غير جلده تماما بفيلم من نوعية بعيدة عن اعماله فى فيلم اسد وهو ما يحسب له بعد فترة من الغياب ليعود بشكل مختلف مع محمد دياب .

احمد العوضى فى شمشون ودليلة

بعيداً عن الأدوار الشعبية الذي يجسدها العوضى فى الدراما المصرية بأعمال مثل علي كلاي و فهد البطل و حق عرب راهن فى السينما على شمشون ودليلة بشخصية ودور مختلف .

وهو ما يحسب لهؤلاء النجوم فى تجاربهم هذا العام بحثاً عن تقديم ادوار جديدة ومختلف يرضوا بها جماهيرهم .

اليوم السابع