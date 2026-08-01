من “مدرسة المشاغبين” إلى “زهايمر”.. أعمال سعيد صالح والزعيم تاريخ حافل

تحل اليوم، الأول من أغسطس، الذكرى الثانية عشرة على رحيل الفنان سعيد صالح، الذي غادر الحياة عام 2014 إثر أزمة قلبية حادة، تاركاً إرثاً فنياً ظل حاضرا في وجدان الجمهور، بعد مسيرة امتدت لعقود قدم خلالها أعمالاً سينمائية ومسرحية جعلت منه أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر.

وُلد سعيد صالح في 31 يوليو 1940 بقرية مجيريا في محافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الآداب عام 1960، قبل أن يبدأ رحلته الفنية على خشبة المسرح، التي اعتبرها بيته الأول، وهو اللقب الذي اكتسبه على إثر ذلك، إذ عُرف بـ”فتى المسرح”.

شراكة عادل إمام وسعيد صالح

ارتبط اسمه على مدار تاريخه الفني بشراكة استثنائية مع الفنان عادل إمام، جمعتهما أعمال خالدة تظل من علامات السينما والمسرح المصري، من أبرزها مسرحيتا “مدرسة المشاغبين” و”العيال كبرت”، وأفلام “المشبوه” و”الإرهابي” و”الرصاصة لا تزال في جيبي” و”زهايمر”، إلى جانب أعمال أخرى صنعت معاً ذاكرة فنية تمتد لأكثر من خمسة عقود.

وكان سعيد صالح يردد باعتزاز أن السينما المصرية أنتجت ألفا وخمسمائة فيلم، وأن حصته منها بلغت الثلث، في إشارة إلى حجم حضوره الاستثنائي على الشاشة. ورغم ما واجهه من أزمات صحية ومحطات شخصية صعبة، احتفظ بروحه الساخرة وحضوره المحبب، ليظل رحيله في فجر الأول من أغسطس 2014 خسارة كبيرة للوسط الفني، بينما تظل ضحكته وبصمته الكوميدية راسخة في ذاكرة ملايين المشاهدين، بوصفه أحد أبرز رموز الكوميديا في تاريخ الفن المصري.

اليوم السابع