أحمد فهمى يصور فيلم الفيل على الدرفيل مع أسماء جلال الأسبوع المقبل

يستعد النجم أحمد فهمي لبدء تصوير أحدث أفلامه السينمائية الفيل على الدرفيل الذى يجمعه بالنجمة أسماء جلال، خلال الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وذلك بعد الانتهاء من جميع التحضيرات النهائية الخاصة بالعمل، تمهيدًا لانطلاق التصوير رسميًا.

انتهاء التعديلات والتغييرات التى تم إجراؤها

انتهت شركة سينرجي بلس المنتجة للفيلم من من إجراء عدد من التعديلات والتحضيرات الخاصة بالفيلم، كما استقرت على الاستعانة بالمخرج أحمد عبد الوهاب لتولي مهمة إخراج العمل، في خطوة جاءت ضمن اللمسات الأخيرة التي سبقت انطلاق التصوير.

فيلم الفيل على الدرفيل بطولة أحمد فهمي، أسماء جلال، حاتم صلاح، وبييومي فؤاد وعدد كبير من الفنانين الشباب إضافة إلى مشاركة مجموعة من النجوم كضيوف شرف من بينهم بيومي فؤاد، والعمل إنتاج شركة سينرجي بلس تامر مرسي، وتأليف شريف الليثي، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر فهمي وأسماء بدور زوجين خلال الأحداث.

آخر أفلام أحمد فهمي

آخر أعمال أحمد فهمي في السينما، فيلم أحمد وأحمد بمشاركة أحمد السقا وتم عرضه في صيف 2025، ودارت أحداثه حول أحمد الذي يعود إلى مصر عاقداً العزم على الزواج من ضحى، إلا أن خططه تتبدل بشكل مفاجئ عقب تعرض خاله لحادث غامض يفقده الذاكرة، ثم يكتشف أحمد سراً صادماً يتعلق بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.

أما أسماء جلال فكان آخر أعمالها في السينما فيلم إن غاب القط، الذي تم طرحه في دور العرض يوم 31 ديسمبر 2025، وشاركت في بطولته إلى جانب آسر ياسين، بمشاركة محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص وآخرين، الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح في أولى تجاربها الإخراجية في الأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

عودة أحمد فهمي في رمضان 2027

يستعد النجم أحمد فهمى للعودة إلى أجواء الكوميديا خلال موسم دراما رمضان 2027، بعدما تعاقد رسميًا على بطولة مسلسل كوميدي جديد من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، في تعاون يجمعه بالمؤلف شريف الليثي والمخرج معتز التوني، وذلك ابتعد عن الكوميديا في آخر أعماله بدراما رمضان، مسلسل سره الباتع.

اليوم السابع