نسمة محجوب تحيى حفلاً غنائياً بالمهرجان الصيفى الليلة

تحيى المطربة نسمة محجوب، حفلاً غنائياً ضمن حفلات المهرجان الصيفي، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وتغني نسمة محجوب خلال الحفل، ولأول مرة مجموعة من أغنياتها الجديدة قبل طرحها خلال موسم الصيف، والتي تشمل عددا من الشراكات الفنية الجديدة التي تستعد للكشف عنها خلال الفترة المقبلة، حيث تقوم حاليا بالتجهيز لتصوير فيديو كليب لعدد منها.

كما تخصص نسمة محجوب جزءًا من برنامج الحفل للاحتفاء بإرث الموسيقار الراحل هاني شنودة، من خلال تقديم مجموعة من الأغنيات التي تحمل ألحانه، تكريمًا لذكراه ولمشواره الذي ترك بصمة ممتدة في الموسيقى المصرية الحديثة.

ويجمع برنامج الحفل بين الأغنيات الجديدة وعدد من أشهر أعمال نسمة التي ارتبط بها جمهورها، في ليلة تعكس تنوعها الموسيقي وقدرتها على التنقل بين الألوان العربية والغربية بأسلوبها الخاص.

وتأتي مشاركة نسمة محجوب ضمن موسم حفلات صيف 2026 بدار الأوبرا المصرية، الذي يشهد مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء والموسيقى، من بينهم علي الحجار، ومدحت صالح، وشريف منير.

اليوم السابع