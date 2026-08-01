حسن يوسف قدمه فأصبح أهم نجوم الكوميديا فى جيله.. سعيد صالح صانع الضحك

تحل فى الأول من أغسطس ذكرى رحيل الفنان الكبير سعيد صالح، أحد أبرز نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، فهو سلطان في العيال كبرت، ومرسى الزناتى في مدرسة المشاغبين، وقد ترك على مدار مسيرته الفنية أكثر من 500 فيلم سينمائي وما يزيد على 300 مسرحية، حتى كان يردد دائمًا: “السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم.. أنا نصيبي منهم الثلث”، مؤكدًا في لقاءاته المختلفة أن المسرح كان عشقه الأول، لذلك كان يصف نفسه دائمًا بـ”فتى المسرح”.

مشوار سعيد صالح من المسرح للسينما وتاريخ فني لاينسى

وُلد سعيد صالح في 31 يوليو 1940، وتخرج في كلية الآداب عام 1960، قبل أن يبدأ رحلته الفنية من خلال المسرح، وكان الفنان حسن يوسف صاحب الفضل في اكتشافه وتقديمه إلى مسرح التلفزيون، لينطلق بعدها في مشوار فني حافل، جمعه في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية بالفنان عادل إمام، لتتشكل واحدة من أشهر الثنائيات في تاريخ الفن المصري.

بدأ سعيد صالح خطواته الأولى خلال ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في عدد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح، وكان من أبرز أعماله في تلك المرحلة مسرحية “ذات البيجامة الحمراء” التي جمعته بعادل إمام، قبل أن تأتي انطلاقته الحقيقية عام 1969 عندما جسد شخصية “محفوظ أبو طاقية” في مسرحية “هالو شلبي”، إلى جانب مديحة كامل وأحمد زكي ومحمد صبحي، ليؤكد موهبته الاستثنائية على خشبة المسرح.

وشهد عام 1973 محطة فارقة في مسيرته، عندما شارك في المسرحية الأشهر “مدرسة المشاغبين”، التي كشفت عنه كواحد من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ المسرح المصري، وكشفت عن قدرته الفريدة على الارتجال وصناعة الضحكة، لتصبح المسرحية علامة بارزة في تاريخ المسرح.

وخلال مشواره الفني، قدم سعيد صالح أعمالًا خالدة ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، من بينها: “العيال كبرت”، و”انتبهوا أيها الأزواج”، و”المشبوه”، و”سلام يا صاحبي”، و”الصبر في الملاحات”، وصولًا إلى مشاركته في فيلم “زهايمر”، وغيرها من الأعمال التي أكدت تنوع موهبته بين الكوميديا والدراما.

وظل سعيد صالح يتمتع بحضور استثنائي على المسرح، حيث عُرف بخفة ظله وقدرته الكبيرة على الارتجال والتفاعل المباشر مع الجمهور، كما ارتبط اسمه بعشرات الإفيهات والعبارات الكوميدية التي تحولت إلى جزء من الذاكرة الفنية المصرية.

اليوم السابع