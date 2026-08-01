ملك زاهر: فخورة بشريف وهو إنسان مجتهد وناجح

تحدثت الفنانة ملك زاهر عن دعم خطيبها المؤلف شريف الليثى والوقوف بجانبه فى أول أعماله فيلم خلى بالك من نفسك.

وقالت ملك زاهر، خلال لقائها بتلفزيون اليوم السابع: “فخورة بشريف جدا ومكنش عندى أى شك تكون دى بدايته وأنه هينجح ويكسر الدنيا هو إنسان مجتهد وبيتعب أوى فى شغله وفى كل حاجة فى حياته، هو حقيقى شخص مجتهد فخورة بيه جدا”.

فيلم خلى بالك من نفسك

ويجمع خلي بالك من نفسك بين الأكشن والكوميديا في توليفة سينمائية جديدة، ويعيد التعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا على الشاشة، بمشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبوسريع، وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث خلي بالك من نفسك في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، مصطفى أبو سريع إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، بينما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، وGo Media توزيعه في الأسواق الخارجية.

اليوم السابع