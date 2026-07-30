لطفى لبيب رحل بجسده لكن مسيرته الفنية باقية على مر السنين

تحل، اليوم الخميس، الذكرى الأولى على رحيل النجم لطفى لبيب، الذى رحل بجسده لكنه ترك أعمال فنية خلال مسيرته الطويلة باقية لدى كل محبيه وجمهوره وإفيهات لا حصر سوف تظل على مر السنين.

أعمال لطفى لبيب الفنية

قدّم لبيب ما يقرب من 400 عمل فني ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، وكان دائمًا عنصرًا أساسيًا في أي عمل يُشارك فيه.

تميزت مشاركاته بالتنوع، فمرة يؤدي دور الأب الطيب، وأخرى الموظف الحكيم، وأحيانًا السياسي المنافق أو الشيخ الماكر، لكن دائمًا بنفس الحضور الطاغي والبساطة المحببة التي ستظل خالدة حتى بعد وفاتة.

ويتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم.

قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

اليوم السابع