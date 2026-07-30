روبى تحيى حفلاً غنائيًا فى أبو ظبى 28 أغسطس

تحيى النجمة روبى حفل غنائي فى أبو ظبى يوم 28 الشهر المقبل ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها القديمة و الحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

روبى ومينى ألبوم الحب إيه

وحرصت روبي في “الحب إيه” على تقديم جرعة موسيقية مكثفة ورشيقة من 4 أغنيات، تعاونت فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر، وجاءت تفاصيل الأغنيات كالتالي

أغنية “الحب إيه” من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، توزيع كولبيكس، ومكس وماستر ماهر صلاح، وأغنية “مش مغرورة” من كلمات حسين خالد، وألحان وتوزيع أردني.

وجاءت الأغنية الثالثة باسم “الناس الوحشين” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر أمين نبيل، كما أطلقت أغنية “قلب مامي” من كلمات فليبينو، وألحان وفواصل موسيقية أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى ومعاذ حامد، ومكس وماستر هاني محروس.

اليوم السابع