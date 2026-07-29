سينرجى توضح سبب عدم إعلان إيرادات فيلم خلى بالك من نفسك

أصدرت شركة سينرجي بيانًا رسميًا أوضحت فيه موقفها من إعلان إيرادات أحدث أفلامها خلى بالك من نفسك للنجمين أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، بعد مرور أسبوع على عرضه فى السينمات، وذلك فى ظل الجدل المتعلق بإيرادات الأفلام السينمائية، مؤكدة أن النجاح الحقيقي لأي عمل فني يبدأ من قيمته الفنية وينتهي بمحبة الجمهور، وليس بالأرقام المتداولة حول الإيرادات.

قرار الشركة بعدم إصدار بيانات تتعلق بالإيرادات

وجاء نص البيان: “تؤمن SYNERGY بأن النجاح الحقيقي لأي عمل سينمائي يبدأ من قيمته الفنية، وينتهي بمحبة الجمهور، وليس بالجدل الدائر حول أرقام الإيرادات، لذلك، قررت الشركة عدم إصدار أي بيانات أو الدخول في أي سجالات تتعلق بإيرادات فيلم خلي بالك من نفسك، احترامًا للمنافسة، ولأننا نرى أن هذا الجدل لا يخدم الصناعة”.

وتابع البيان: “إذا كان هناك من يرغب في إعلان أرقام الإيرادات، فإن أبسط قواعد المهنية تقتضي أن تكون هذه الأرقام مدعومة بالوثائق والمستندات الرسمية التي تثبتها، أما SYNERGY، فستظل بعيدة عن هذا الجدل، وستواصل تركيزها الكامل على تقديم أعمال تليق بالجمهور، وتدعم صناعة السينما المصرية”.

أرقام الإيرادات مدعومة بالوثائق والمستندات

واستكمل البيان، “في الوقت الذي نراه مناسبًا، إذا قررنا إعلان أي أرقام تخص إيرادات أعمالنا، فسيكون ذلك مدعومًا بالوثائق والمستندات الرسمية الكاملة. ونأمل أن يصبح هذا هو المعيار الذي يحتكم إليه الجميع، حتى تبقى المنافسة قائمة على الحقائق لا الاجتهادات أو البيانات التي تخدم أهواء بعض أطراف الصناعة”.

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، وكل من: لبلبة محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ميشيل ميلاد، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم عمرو سعد، ماجد المصري، اياد نصار، محمد ثروت، أحمد الرافعي، عماد رشاد. والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

قصة فيلم خلى بالك من نفسك

تدور أحداث فيلم “خلي بالك من نفسك” حول علاء (أحمد السقا)، مذيع راديو اعتاد الدخول في العديد من العلاقات العاطفية، لكنه ينهيها سريعًا لأسباب سطحية وخوفه الدائم من الارتباط. وتتغير حياته عندما يتعرف بالصدفة على فريدة (ياسمين عبد العزيز)، التي تبدو أمامه فتاة رقيقة ومثالية، قبل أن يكتشف أنها في الحقيقة واحدة من أكبر تجار السلاح.

ومع تطور الأحداث، تقع فريدة في حب علاء، لكنه يقرر الانفصال عنها كما فعل مع الفتيات اللاتي ارتبط بهن من قبل. إلا أن فريدة ترفض هذه المرة الاستسلام أو تقبل كسر قلبها، فتجبره على الزواج منها تحت التهديد، ليجد علاء نفسه متورطًا في عالمها الخطير، ومحاصرًا في حياة لا يجد منها أي مخرج.

اليوم السابع