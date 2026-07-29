إطلاق الإعلان التشويقى لمسلسل فى البتنجان أول تجربة إخراجية لـ محمود حمدان

طرحت الجهة المنتجة الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «في البتنجان»، الذي يمثل أولى التجارب الإخراجية للكاتب محمود حمدان، والذى ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، وذلك تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة

مسلسل في البتنجان

مسلسل «في البتنجان» من إخراج محمود حمدان وتأليف هيثم نبيل ويعتمد على مجموعة من الوجوه الجديدة بالكامل، حيث يقدم عددًا من المواهب الشابة في أولى بطولاتهم، ضمن أحداث تجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية في إطار خفيف، كما يشارك فى المسلسل الفنانة عفاف مصطفي، الفنان حمادة صميدة، وهو من تأليف هيثم نبيل

أخر أعمال محمود حمدان

يذكر أن آخر أعماله مسلسل “على كلاى”، للنجم أحمد العوضى، والذى حقق نجاح كبير فى الشارع المصرى، وشارك فى بطولته درة وطارق دسوقى وعصام السقا ويارا السكرى وضياء عبد الخالق وانتصار وآخرون، وإخراج محمد عبد السلام.

اليوم السابع