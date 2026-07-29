من الكاسيت إلى المنصات.. كيف تغيرت المنافسة الغنائية خلال 25 عامًا؟

شهدت الساحة الغنائية المصرية خلال ربع القرن الأخير تحولًا جذريًا في شكل المنافسة بين النجوم، فلم يعد النجاح يُقاس بعدد شرائط الكاسيت المباعة أو طوابير الجمهور أمام محال بيع الألبومات، بل أصبح مرهونًا بعدد مرات الاستماع على المنصات الرقمية، ونسب المشاهدة على “يوتيوب”، والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم هذا التغير الكبير في أدوات صناعة الموسيقى وتسويقها، فإن شيئًا واحدًا لم يتغير، وهو استمرار المنافسة بين كبار النجوم على لقب “نجم الصيف”، وهي المنافسة التي يتصدرها عمرو دياب منذ أكثر من 25 عامًا.

صيف 2001.. عصر الكاسيت وانتظار نزول الألبومات

في مطلع الألفية الجديدة، كانت شركات الإنتاج تحدد موعد طرح الألبومات بعناية، حيث يتحول موسم الصيف إلى ساحة منافسة شرسة، وكان الجمهور ينتظر الألبومات الجديدة ليقتنيها من محال بيع الكاسيت، بينما تعتمد النجاحات على حجم المبيعات وانتشار الأغاني عبر الإذاعات والقنوات الموسيقية.

وشهد صيف 2001 واحدًا من أقوى المواسم الغنائية، بعدما تصدر عمرو دياب المشهد بألبوم “أكتر واحد بيحبك”، والبوم كبر الغرام لمحمد فؤاد،والبوم ليه سبتها للفنانة أنغام

المنصات الرقمية تغير قواعد اللعبة

اليوم، تغير المشهد بالكامل، بعدما اختفت شرائط الكاسيت ومحال بيع الألبومات، وأصبحت المنصات الرقمية هي الحكم الأول على نجاح أي عمل غنائي، إذ يصل الألبوم إلى ملايين المستمعين في اللحظة نفسها بمجرد طرحه، بينما باتت مواقع التواصل الاجتماعي عنصرًا أساسيًا في صناعة “التريند” والترويج للأغنيات.

ولم تعد المنافسة تعتمد على أغنية واحدة تحقق النجاح، بل على قدرة الألبوم بالكامل على البقاء في قوائم الاستماع، إلى جانب انتشار المقاطع القصيرة عبر تطبيقات الفيديو، وهو ما منح الأغنيات عمرًا أطول وفرصًا أكبر للوصول إلى جمهور جديد.

عمرو دياب.. القاسم المشترك

وبعد مرور 25 عامًا، لا يزال عمرو دياب حاضرًا في صدارة المشهد، إذ ينافس في صيف 2026 بألبوم “حبيتك”، الذي يضم 12 أغنية متنوعة بين الرومانسي والإيقاع المقسوم، ليؤكد أنه نجح في مواكبة تغيرات صناعة الموسيقى، بداية من عصر الكاسيت وحتى عصر المنصات الرقمية.

وفي المقابل، يشهد الموسم منافسة قوية مع تامر حسني، الذي طرح ألبوم “مش هتكرر” ويضم 14 أغنية، إلى جانب تامر عاشور الذي يراهن على ألبوم “مراية الحب”، مستكملًا حضوره في الأغنية الرومانسية.

النجاح لم يعد بالأرقام فقط

ورغم اختلاف معايير النجاح بين الأمس واليوم، فإن الهدف ظل واحدًا، الوصول إلى الجمهور، ففي الماضي كانت المبيعات هي المؤشر الأهم، أما الآن فأصبحت نسب الاستماع والمشاهدة والتفاعل على المنصات الرقمية هي المقياس الحقيقي لنجاح الألبومات.

وبين صيف 2001 وصيف 2026، تغيرت الوسائل وتطورت التكنولوجيا، لكن المنافسة على القمة بقيت كما هي.

اليوم السابع