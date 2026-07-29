أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بتخرج ابنتهما لى لى من الجامعة

شارك كل من النجم أحمد حلمي والنجمة منى زكي جمهورهما فرحتهما الكبيرة بتخرج ابنتهما “لي لي” من الجامعة، وسط مشاعر الفخر والسعادة التي غمرت الثنائي بهذا الإنجاز الأكاديمي المتميز.

لى لى احمد حلمى

خطفت الفنانة منى زكي أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، بنشرها صورة تجمعها بابنتها “لي لي” في حفل التخرج، معلنةً خبر نجاح ابنتها وتفوقها الأكاديمي الذي توج بحصولها على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف.

ووجهت منى زكي رسالة مؤثرة لابنتها، كتبت فيها:ألف مبروك يا كل حياتي… عملتيها! ومش أي تخرج… اتخرجتي بمرتبة الشرف”، في لفتة عبّرت من خلالها عن مدى فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته ابنتها.

وجاءت هذه الرسالة لتعكس العلاقة الوثيقة التي تجمع منى زكي بابنتها “لي لي”، والتي ظهرت جلياً في تفاعل الثنائي خلال الحفل الذي جمع أفراد الأسرة للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، حيث حرص أحمد حلمي ومنى زكي على مشاركة هذه اللحظات الاستثنائية مع متابعيهما الذين تبادلوا التهاني .

اليوم السابع