لطيفة تطلق «شبهى بالمللى» أول أغانى ألبوم قلبى ارتاح فى صيف 2026

طرحت النجمة لطيفة أغنية شبهي بالمللي، أولى أغنيات ألبومها الجديد لموسم صيف 2026، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، إلى جانب إتاحتها عبر مختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وتحمل شبهي بالمللي توقيع الشاعر محمد رضوان، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، في تعاون يجمع بين الكلمة التي تحمل إحساسًا صادقًا، واللحن الدافئ، والتوزيع العصري الذي يمنح الأغنية روحًا مختلفة.

وتقول كلمات الأغنية

ومين ده اللي

حبيبى وشبهي بالمِـلّـي

وأجمل حاجة حصلتلي

و أجمل شيء بيحصلي

ومين ده اللي

من عالأرض بيشيلني

ومين لو جابوا سيرتي معاه

بيقول أحلى كلام عني

وفور طرحها، لاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من جمهور لطيفة، الذي حرص على مشاركة مقاطع منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بالكلمات واللحن والتوزيع، بالإضافة إلى حالة من الحماس لمعرفة ما تحمله باقي أغنيات الألبوم الجديد.

طرح باقى أغاني الألبوم تباعاً

وتواصل لطيفة خلال الفترة المقبلة طرح باقي أغنيات ألبومها شبهي بالمللي تباعًا، ضمن خطة إصدار متسارعة، حيث يضم الألبوم 13 أغنية تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من الألوان الموسيقية، مع حرصها المعتاد على التجديد وعدم تكرار نفسها.

وتتعاون لطيفة في الألبوم مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم محمد رفاعي، محمد شافعي، خالد تاج الدين، محمد رضوان، جمال الخولي، محمد حامد، محمد يحيى، تامر علي، إسلام رفعت، إبراهيم أردني، والملحن الكبير وليد سعد، في توليفة تجمع بين أسماء صاحبة خبرات ونجاحات طويلة، ومبدعين من أجيال مختلفة.

آخر ألبومات لطيفة قلبي ارتاح

ويأتي شبهي بالمللي بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبوم لطيفة السابق قلبي ارتاح، الذي شهد تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، وحققت أغنياته انتشارًا كبيرًا عبر منصات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، لتواصل لطيفة من خلال ألبومها الجديد رحلتها فى التجديد والمغامرة الموسيقية، مع الحفاظ على هويتها الخاصة التي تميزها طوال مسيرتها الفنية

اليوم السابع