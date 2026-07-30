ليس المال ولا النجاح.. تعرف على العامل المشترك بين الأشخاص الأكثر سعادة

يعتقد كثيرون أن السعادة ترتبط بامتلاك المال أو تحقيق النجاح المهني أو السفر المستمر، لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الأشخاص الأكثر سعادة يجمعهم عامل مختلف تمامًا، فبينما تختلف أنماط الحياة من شخص لآخر، يظل وجود علاقات إنسانية قوية وشعور بالانتماء من أكثر العوامل تأثيرًا في الصحة النفسية والرضا عن الحياة، ونستعرض وفقًا لموقع realsimple أبرز العادات والسمات التي يشترك فيها الأشخاص الأكثر سعادة، وفقًا لما توصلت إليه الدراسات وخبراء الصحة النفسية.

يحيطون أنفسهم بعلاقات داعمة

تؤكد الدراسات أن العلاقات الجيدة مع الأسرة والأصدقاء والشريك تعد العامل الأكثر ارتباطًا بالسعادة على المدى الطويل، فوجود أشخاص يمكن الاعتماد عليهم في الأوقات الصعبة يمنح شعورًا بالأمان ويخفف من الضغوط اليومية، كما أن قضاء الوقت مع المقربين يعزز الشعور بالرضا وجودة الحياة أكثر من السعي المستمر وراء المكاسب المادية.

يمنحون وقتهم لما يقدرونه حقًا

لا يعتمد الأشخاص الأكثر سعادة على جدول مزدحم بالإنجازات فقط، بل يحرصون على تخصيص وقت للأشياء التي تمنح حياتهم معنى، سواء كانت ممارسة هواية، أو قضاء وقت مع العائلة، أو الاهتمام بالصحة، وتشير الأبحاث إلى أن التوافق بين القيم الشخصية وما يفعله الإنسان يوميًا يرتبط بارتفاع مستوى الرضا عن الحياة.

يهتمون بصحتهم الجسدية والنفسية

العناية بالنوم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على فترات راحة منتظمة، ليست مجرد عادات صحية، بل ترتبط أيضًا بتحسين الحالة المزاجية، ويرى خبراء الصحة النفسية أن الاهتمام بالجسد ينعكس مباشرة على الصحة العقلية، ويزيد القدرة على مواجهة ضغوط الحياة اليومية.

لا يقيسون نجاحهم بمقارنة أنفسهم بالآخرين

من السمات المشتركة بين الأشخاص الأكثر سعادة أنهم يركزون على أهدافهم وظروفهم الخاصة بدلًا من الانشغال بالمقارنات المستمرة مع الآخرين، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالمقارنة الدائمة قد تقلل الشعور بالإنجاز، بينما يساعد تقدير ما يمتلكه الشخص بالفعل على تعزيز الامتنان والرضا.

يدركون أن السعادة أسلوب حياة

يشير الخبراء إلى أن السعادة ليست شعورًا دائمًا أو غيابًا للمشكلات، وإنما طريقة للتعامل مع الحياة، فالأشخاص الأكثر سعادة لا يخلو طريقهم من التحديات، لكنهم يحافظون على علاقاتهم، ويهتمون بصحتهم، ويمنحون الأولوية لما يضيف قيمة حقيقية إلى حياتهم، وهو ما يجعلهم أكثر قدرة على تجاوز الضغوط والاستمتاع باللحظات اليومية.

اليوم السابع