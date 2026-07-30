من دينا الشربينى لـ أحمد السعدنى.. نجوم قدموا شخصية خبير العلاقات الزوجية

يقدم النجم أحمد السعدني شخصية استشاري علاقات زوجية في فيلم “الجواهرجي” الذي يلجأ إليه بطلا العمل محمد هنيدي ومنى زكي لمحاولة إنقاذ زواجهما.

وقبل أحمد السعدنى قدم عدد من النجوم شخصية استشاري العلاقات الزوجية في الأعمال الفنية.

حيث جسدت النجمة دينا الشربيني شخصية خبيرة علاقات زوجية في فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين حيث حاولت مساعدة الأزواج على تجاوز خلافاتهم.

كما ظهرت النجمة نور كضيفة شرف وقدمت شخصية جميلة استشارية علاقات زوجية خلال أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي

وقدم النجم خالد الصاوى شخصية طه عياد الذى يذهب له رؤوف (طارق لطفي) لإصلاح المشاكل الزوجية التي يعاني منها فى مسلسل مذكرات زوج.

فيلم الجواهرجي من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويُعد أحد أبرز الأفلام المنتظرة خلال موسم صيف 2026، خاصة مع عودة التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد سنوات من النجاحات التي جمعتهما على الشاشة.

ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في جميع دور العرض المصرية والعربية اعتبارًا من 5 أغسطس، وسط توقعات بتحقيق حضور جماهيري كبير مع طرحه رسميًا.

اليوم السابع