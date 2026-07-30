شريف منير يواصل عروضه الصيفية بحفل مرتقب منتصف أغسطس

يشارك الفنان شريف منير وفرقته “نوستالجيا” في حفل مهرجان القلعة المقبل والذى ينطلق فى 15 أغسطس المقبل ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققه في حفله الأول بدار الأوبرا المصرية، والذي كان أول ظهور له على خشبتها ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء.

وتأتي هذه المشاركة عقب النجاح الدرامي الذي حققه شريف منير وحضوره البارز في مجال التمثيل، ليستغل هذه المنصة لاستعراض مهاراته الموسيقية التي تعبر عن شغفه الأول وموهبته الإضافية، في عرض استثنائي يعكس طاقات إبداعية متجددة.

ويتضمن العرض مزيجاً فنياً ثرياً يجمع بين الموسيقى التصويرية لعدد من أفلام السينما المصرية والمؤلفات العربية والغربية، مع إضاءة على بريق ذكريات النوستالجيا، وتشمل فقراته باقة من الأغاني والمقطوعات: عريس من جهه أمنية، سهر الليالى، التوبة، بحلم معاك، يا سلام على حبى و حبك، المليونيرات، ايرمالادوس، حبيتك بالصيف، انا آسف، سلطان اهل الهوى، سوات، صغيرة علي الحب، سواى، حبيبى يا عاشق، علمونى، حب، كنا نتلاقى، بحبك و بغار، على عش الحب، تملى فى قلبى، سوف أنجو، يا ناسينى، مامبو.

ويواصل المهرجان بهذه العروض لياليه المميزة التي تجذب الجمهور من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، ساعياً إلى ترسيخ مكانة دار الأوبرا كمنصة رائدة للفنون الجادة.

اليوم السابع