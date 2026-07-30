أحمد عصام السيد عن العوضى: أحسن واحد يقدم مشاهد أكشن حاليا فى السينما

أعرب الفنان أحمد عصام السيد عن سعادته بسبب المشاركة فى فيلم شمشون ودليلة الذى يحقق نجاحاً كبيراً على شاشة السينما منذ بداية عرضه، مؤكداً أنه سعيد بالعمل للغاية مع العوضى ومي عمر ومع طاقم التمثيل بصفة عامة.

وأضاف الفنان أحمد عصام السيد خلال لقائه فى برنامج رايح ولا جاي على إذاعة الراديو 9090 عن مشاهد الأكشن فى الفيلم بقوله: “أحمد العوضى خلال الفترة الحالية هو أفضل ممثل يقدم أدوار الأكشن فى السينما المصرية، وذلك لا يرجع لكوني أعمل معه ولكن هذا كلام حقيقي ومبني على دراية خاصة أنه يخلص فى تلك المشاهد بصحبة طاحون فى تنفيذ مشاهد الأكشن”.

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم شمشون ودليلة في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده الأثرياء، تستغل ذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتقاطع طرقها مع “شمشون”، لتنطلق سلسلة من المطاردات والصراعات والمفاجآت.

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، مي عمر، أحمد عصام السيد، محمد ثروت، إلى جانب نخبة من الفنانين، ومن تأليف محمود حمدان وأمجد الشرقاوي، وإخراج رؤوف السيد.

اليوم السابع