أنا أسف يا حاجة.. أحمد العوضى يرد مازحًا على إحدى متابعيه بسبب حلم غريب

شارك الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أحد تعليقات جمهوره، حيث كتبت إحدى متابعيه تعليقا طريفا قائلة: “أنا بنتي حلمت إنها اتجوزتك وإنك ضربتها جامد.. هو ينفع تبهدل بنات الناس كده في الأحلام؟ روح يا شيخ ربنا يقعدهولك في طريقك”.

ولم يفوت العوضي الموقف، ليرد عليها مازحًا، قائلًا: “أنا آسف يا حاجة.. حقك عليا”.

ونافس أحمد العوضي في موسم صيف 2026 من خلال فيلم “شمشون ودليلة”، بطولة كل من، مي عمر، عصام السقا، خالد الصاوى، محمد ثروت، أحمد الرافعى، سامي مغاورى، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف محمود حمدان وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي وشادي محسن، مدير التصوير محمود شاهين، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم شمشون ودليلة

تدور قصة فيلم شمشون ودليلة حول نشأة “دليلة – مي عمر” كفتاة يتيمة الأب منذ طفولتها، الأمر الذي دفعها لتعلم أساليب الدفاع عن النفس، وخلال تلك الرحلة تُمارس أعمال النصب والتنكر في أكثر من شخصية، قبل أنّ تلتقي بـ”شمشون – أحمد العوضي” الذي يُمارس كل الأعمال غير القانونية، باستثناء جرائم القتل.

وخلال الأحداث، يُكلف “شمشون” و”دليلة” بمهمة سرية خارج البلاد وتحديدًا في إسبانيا، تطلب ذكاءً وخطة محكمة، لاستعادة ماسة نادرة جدًا تُقدر قيمتها بمليوني دولار، ليخوض الثنائي رحلة صعبة مليئة بالمعوقات والتحديات التي لا تخلو من الكوميديا في بعض الأحيان، والدخول في صراعات مع عصابات المافيا أثناء محاولاتهما تنفيذ المهمة.

اليوم السابع