فرصة سعيدة يشهد التعاون الثالث بين أحمد مكى وماجد الكدوانى فى السينما

يتعاون النجم أحمد مكي مع الفنان ماجد الكدواني في فيلم جديد بعنوان “فرصة سعيدة”، الذي بدآ التحضير له منذ أيام قليلة، بتوقيع المخرج أحمد الجندي، ويشهد العمل التعاون الثالث بينهما سينمائيا بعد فيلمي “طير انت” و “لا تراجع ولا استسلام”.

طير إنت

تعاون الثنائي في فيلم طير انت عام 2009، ومزج الفيلم بين الكوميديا والفانتازيا، حيث جسد أحمد مكي شخصية طبيب بيطري يستعين بجني يساعده على التحول إلى شخصيات مختلفة للفوز بقلب الفتاة التي يحبها، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته دنيا سمير غانم، لطفي لبيب، هشام إسماعيل، محمد سلام، وغيرهم، سيناريو وحوار عمر طاهر وأحمد مكي، إخراج أحمد الجندي.

لا تراجع ولا استسلام

وفي العام التالي 2010 قدما معا فيلم “لا تراجع ولا استسلام (القبضة الدامية)، الذي سخر من أفلام الأكشن والجاسوسية، وقدم خلاله مكي شخصيتي “أدهم” و”حزلقوم”، بينما شاركهما البطولة دنيا سمير غانم، وعزت أبو عوف، دلال عبدالعزيز، واعتمد الفيلم على المفارقات الكوميدية والإفيهات الساخرة، فكرة أحمد مكي وأحمد الجندي سيناريو وحوار شريف نجيب، إخراج أحمد الجندي.

فرصة سعيدة

وبعد 16 عاما يعود أحمد مكي وماجد الكدواني للتعاون السينمائي مجددا في فيلم فرصة سعيدة، وهو من الأعمال الكوميدية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة “سينرجي بلس” للمنتج تامر مرسي.

اليوم السابع