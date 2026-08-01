أحمد العوضى: غيرت جلدى فى شمشون ودليلة لكن المسلسل وضع تانى

أعرب الفنان أحمد العوضى عن سعادته بردود الفعل الكبيرة على فيلم شمشون ودليلة، مؤكداً أن الفيلم تجربة مختلفة عما قدمه فى الفترة السابقة من أعمال، قائلاً خلال تصريحات خاصة لموقع اليوم السابع: “السينما مختلفة وجمهورها مختلف، لذلك حاولنا في الفيلم أن نقدم تجربة جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن أفعل ذلك فى الدراما”.

وأضاف: “فى مسلسلى المقبل سأقدم بالتأكيد موضوعا مختلفا عما قدمته من قبل فى أعمال مثل فهد البطل أو علي كلاي وقبلهما حق عرب، ولكن فى نفس الوقت لن نبعد عن الأدوار الشعبية، ففي الدراما الشعبية مثلما تقدم الميكانيكي وارد تقديم شخصية رجل أعمال، وبالتالى كل دور مختلف عما كان قبله”.

فيلم شمشون ودليلة

ويعد فيلم شمشون ودليلة عودة للنجم أحمد العوضى للمشاركة فى السينما بعد غياب منذ فيلم الإسكندراني، الذي تعاون فيه مع المخرج خالد يوسف وقتها، وكان مأخوذا عن قصة المولف الكبير أسامة أنور عكاشة.

أحمد العوضى ومي عمر

كما يعد فيلم شمشون ودليلة هو الفيلم الأول الذي يجمع كلا من الثنائي أحمد العوضى ومي عمر فى فيلم واحد بعد نجاح كل منهما بشكل منفرد فى الدراما.

اليوم السابع