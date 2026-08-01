صفا عازفة الربابة بكليب لولا البنات: الهضبة قالى ماتخليش حاجة توقفك وكملى

تصدر فيديو كليب لولا البنات للهضبة عمرو دياب تريندات محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، لما اتسم من بساطة وإحتوائه على مناظر طبيعية خلابة وألوان مبهجة كما نقل صورة الفتاة المصرية بجمالها ومرحها وأكثر مالفت أنظار الجمهور هي المشاهد المرتبطة بالريف المصرى التي أظهرت جماله وأناقة أهله ومرح وبساطة الفتيات كما لفتت عازفة الربابة الفنانة صفا الهلالى الأنظار إليها بظهورها ببعض المشاهد وهى ترتدى الجلباب و تحمل آلة الربابة لتعزف بجانب الفتيات وهن يرقصن لتكمل لوحة فنية ريفية مبهجة.

صفا عازفة الربابة بكليب لولا البنات

وتحدثت الفنانة صفا الهلالى عازفة الربابة من سوهاج لـ” اليوم السابع”، عن كواليس مشاركتها في كليب لولا البنات حيث قالت :”اترشحت للمشاركة في فيديو كليب لولا البنات والعاملين عليه أصروا علي اختيارى وخلال مشاركتى تحدث معى النجم عمرو دياب و قالى “أنا مبسوط بيكى أوى عمرى ماشوفت بنت بتعزف ربابة”.

وأضافت الفنانة صفا خريجة كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، كما تخرجت من المعهد العالي للموسيقى العربية (أكاديمية الفنون)،:” النجم عمرو دياب كان يشجعنى في الكواليس عندما أعزف ويقول لى “الله.. برافو كملى شاطرة دى حاجة عظيمة”، كما لم أنسى أبداً نصيحته لى والتي أتذكرها طوال الوقت وهى” كملى ماتخليش حاجة توقفك”، لأنها ليس من أي فنان فهو النجم عمرو دياب الذى ليس له مثيل و رغم مكانته إلا إنه كان يتعامل ببساطة مع من حوله “.

وأشارت صفا إلى إنها شعرت بالسعادة عند عرض الفيديو كليب والنجاح الجماهيرى الذى حققه، حيث قالت :”سعيدة بمشاركتى في الفيديو كليب الذى أظهر جمال التراث المصرى والحياة الريفية كما سعدت كثيراً بنجاحه”.

اليوم السابع