ميادة الحناوى تحيى حفلاً غنائياً فى مهرجان قرطاج 6 أغسطس

تحيى الفنانة الكبيرة ميادة الحناوى حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، يوم الخميس 6 أغسطس الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

حفلات مهرجان جرش

ويشهد مهرجان قرطاج حضوراً كبيراً من المطربين منهم، ميادة الحناوي ومحمد خيري من سورية، وتامر عاشور من مصر، وإليسا وريان وماجدة الرومي من لبنان، صابر الرباعي من تونس، والشاب خالد من الجزائر، يسرى محنوش ونوردو وأمينة فاخت، إلى جانب عرض من الأوركسترا السيمفونية التونسية، وتحيي سهرة عيد المرأة الفنانة نبيهة كراولي، بينما تحيي سهرة عيد الجمهورية مجموعة من الفنانين التونسيين، وإلى جانب الموسيقى يحضر المسرح أيضاً، من خلال مسرحية “القرهمانة” لمعز التومي.

ومن الفنانين العالميين يشارك في مهرجان قرطاج الدولي سامي يوسف من بريطانيا وإيران، وأنجليك كيدجو من البينين، وفرقة تيرا بينيديتا من إسبانيا، وفرقة روندو فينيزيانو من إيطاليا، فرقة ذا جاكسنس الأميركية.

عن ميادة الحناوى

يذكر أن ميادة الحناوي هي أول مطربة عربية تطلق أغانيها على أسطوانات، والموسيقار السنباطي قال عنها: “يسعدني كما بدأت حياتي مع أم كلثوم أن أنهيها مع ميادة الحناوي” وأعطاها لحن قصيدته “اشواق” ولحن لها رائعته “ساعة زمن”، والموسيقار الكبير بليغ حمدي كتب أغنيتين لها وهما “أنا بعشقك” و”الحب اللى كان”.

وميادة الحناوي أول مطربة عربية تسجّل أغانيها بنظام التراكات الذي يسمح بتسجيل اللحن على تراك والغناء على تراك آخر، والشاعر الفلسطيني رامي أبو صلاح، نظم لها قصيدةً في ذكرى ميلادها وكثيرون آخرون منحوها ألقاباً رائعة لروعة فنها وأصالته ورقيه.

اليوم السابع