استئناف تصوير فيلم «شمس الزناتى» غدا

يستأنف المخرج أحمد خالد موسى تصوير فيلم “شمس الزناتي” صباح غد الإثنين 3 أغسطس، بعد فترة من التحضيرات المكثفة، حيث تنطلق أول مشاهد التصوير في تمام العاشرة صباحًا داخل مدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تجمع المشاهد الأولى بين أبطال الفيلم محمد إمام، ومحمد ثروت، وأحمد الرافعي، في بداية مرحلة التصوير التي تشهد تنفيذ عدد من المشاهد الرئيسية، تمهيدًا لاستكمال جدول العمل خلال الأسابيع المقبلة.

ويُعد “شمس الزناتي” واحدًا من أبرز المشاريع السينمائية المنتظرة، إذ يراهن صناعه على تقديم عمل ضخم يجمع بين الأكشن والإثارة، مع رؤية إخراجية تحمل بصمة أحمد خالد موسى، وسط ترقب كبير من الجمهور لمزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

بالتزامن مع استعداداته لاستئناف تصوير “شمس الزناتي”، يواصل محمد إمام تحقيق النجاح في دور العرض من خلال فيلم “صقر وكناريا”، الذي يحقق إيرادات قوية منذ طرحه، ليؤكد حضوره الجماهيري في شباك التذاكر.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من شيكو، يارا السكري، انتصار، ويسرا اللوزي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج محمد رشيدي.

اليوم السابع