أم كلثوم تغنى “سيرة الحب وأمل حياتى” بساقية الصاوى.. 5 أغسطس

يقدم مسرح الساقية للعرائس، حفلتين لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس على مسرح ساقية الصاوي، ومن المقرر أن تقدم خلاله أغنيتين من أعظم أغانيها وهم ” أمل حياتي وسيرة الحب”، بمصاحبة مسرح الساقية للعرائس،وستبدأ الحفلة الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، أما الحفلة الثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

مسرح الساقية للعرائس

ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تفاصيل مشروع مسرح الساقية للعرائس

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية “الماسورة الكبيرة” للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع “أم كلثوم تعود من جديد” ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس

اليوم السابع