لطيفة تقاضي المطرب خفاجي الشهير بـ”توليت” بسبب لحن

شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة كبرى بين الملحن الموسيقي وليد سعد والمطرب خفاجي الشهير بـ”توليت”، بعد اتهام الأول للثاني باستخدامه لحن أغنية “فى الكام يوم اللى فاتوا” التي غنّتها النجمة لطيفة فى ألبوم يحمل نفس الاسم سنة 2009 من ألحانه، ومن كلمات نادر عبد الله، داخل التراك الدعائي لإعلان إحدى الشركات.

وعلى نفس السياق، انضمت الشركة المالكة لحقوق أعمال الفنانة التونسية لطيفة على خط القضاء، لتعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطرب خفاجي الشهير بـ”توليت”، وطالبت الشركة المنتجة بحذف العمل محل الأزمة، باعتباره يمثل تعدياً على الحقوق الفنية والملكية الفكرية الخاصة بالأغنية.

الملحن وليد سعد يتهم تووليت باقتباس لحن أغنيته مع لطيفة

وكتب وليد سعد عبر حسابه على تويتر: “تراك تووليت الجديد مسروق من لحن أغنية (في الكام يوم اللي فاتوا) للنجمة لطيفة من ألحاني.. أنا اتسرقت في أغاني كتير قبل كده، والمشهد ده لازم ينتهي”.

ولم يُخفِ الملحن استياءه من تكرار ما وصفه بوقائع سرقة ألحانه، مؤكداً أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها أعماله مستخدمة دون إذنه، ومشدداً على ضرورة تطبيق أكثر صرامة لقوانين حماية الملكية الفكرية، بما يحفظ حقوق الملحنين والمؤلفين ويمنع استغلال إبداعاتهم دون التصاريح القانونية اللازمة.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان شكاوى سابقة لوليد سعد من اقتباس عدد من ألحانه أو استخدامها دون موافقته، من أبرزها لحن أغنية “ماشية شمال” تتر مسلسل “جبل الحلال”، إلى جانب أعمال أخرى قال إنها تعرّضت لاعتداءات مماثلة.

ومع غياب أي رد رسمي حتى الآن من تووليت أو الجهة المنتجة للإعلان، تبقى الواقعة في إطار الاتهامات المعلنة من جانب الملحن وحده، فيما يترقب الوسط الفني تطورات الأزمة، التي أعادت فتح ملف حماية الملكية الفكرية في صناعة الغناء، وهو ملف لا يكاد يُغلق حتى يُفتح من جديد مع كل اتهام مماثل.

اليوم السابع