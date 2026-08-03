28 عاما على فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية.. نجاح متواصل عبر السنوات

يمر اليوم الاثنين، 28 عاما على العرض الأول لفيلم “صعيدي فى الجامعة الأمريكية”، حيث استقبلت قاعات السينمات، يوم 3 أغسطس 1998 الفيلم وحقق إيرادات ضحمة ورغم مرور كل هذه السنوات علي عرض أول بطولات النجم محمد هنيدي، إلا أنه مازال خالدا في ذاكرة السينما، ويعشقه الجمهور ويواصل نجاحه مع كل الأجيال.

أبطال الفيلم

والفيلم من بطولة محمد هنيدى و منى زكى و أحمد السقا و طارق لطفى و هانى رمزى و غادة عادل و هشام المليجى و فتحى عبد الوهاب و تأليف مدحت العدل و إخراج سعيد حامد و مخرج منفذ على إدريس.

وأحدث الفيلم تحولا كبيرا فى السينما المصرية، حيث أنه كان أول أفلام الشباب التي سحبت بساط شباك التذاكر من النجوم الكبار بلا استثناء في منتصف التسعينات، واستطاع أن يحقق أعلى ايرادات في تاريخ السينما المصرية وقتها.

قصة الفيلم

فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” بطولة محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السقا وطارق لطفى وهانى رمزى وغادة عادل، من إنتاج مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداثه حول خلف الدهشوري خلف (محمد هنيدي) طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، فحاز على منحة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين، يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية الحرجة التي تحدث له من جراء هذا التحول الكبير في حياته، ويقع في حب زميلته (عبلة) التي كان يشاغلها أستاذها بالجامعة، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه (سيادة)، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.

اليوم السابع