سامر المصرى فى يوم ميلاده.. “العقيد أبو شهاب” أبرز الشخصيات التى قدمها

يحتفل اليوم الاثنين النجم السوري سامر المصري، بعيد ميلاده الذي وُلد في دمشق عام 1969، وبدأ مسيرته الفنية في منتصف التسعينيات بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1996، ليصبح واحداً من أبرز نجوم الدراما السورية والعربية.

معلومات عن سامر المصرى

حمل سامر المصري شهادة في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق قبل التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وجمع بين الدراسة الأكاديمية والموهبة الفطرية، مما أهلّه لتقديم مجموعة واسعة من الأعمال الدرامية التي نالت شهرة كبيرة، كان أبرزها تجسيده شخصية “العقيد أبو شهاب” في الأجزاء الثلاثة الأولى من مسلسل “باب الحارة”، وهو الدور الذي رسخ مكانته في وجدان الجمهور وأطلق عليه لقباً ظل ملازماً له طوال مسيرته.

إلى جانب “باب الحارة”، شارك المصري في عشرات المسلسلات السورية الناجحة، من بينها “الزير سالم”، “صقر قريش”، “خالد بن الوليد”، “جبران”، “الدبور” في جزأيه، و”أبو جانتي” الذي قدم فيه شخصية سائق التاكسي الشهيرة، وهو العمل الذي يعود إليه بجزء ثالث يُصور حالياً في سوريا بعد سنوات من التوقف.

وفي 26 يناير 2025، عاد المصري إلى دمشق بعد غياب دام 14 عاماً، في مشهد مؤثر استُقبل فيه بالعراضة الشامية، ليلتقي بوالدته ويشارك في احتفالات سقوط النظام، معبراً عن فرحته بتحقيق أهداف الثورة، وداعياً في رسالة له إلى الشعب السوري إلى التكاتف وإعادة بناء البلاد.

يواصل سامر المصري نشاطه الفني، إذ يشارك في عدد من الأعمال الجديدة لعام 2025، من بينها مسلسل “آسر” بدور عزت، ومسلسل “تحت الأرض: موسم حار” بشخصية أحمد، ومسلسل “معاوية” الذي يجسد فيه شخصية الخليفة عمر بن الخطاب، في إضافة جديدة لمسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود من العطاء، وتظل محفورة في ذاكرة الدراما العربية.

اليوم السابع