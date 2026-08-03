نيكول كيدمان بعد الطلاق : أعود إلى المنزل فور انتهاء التصوير

كشفت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان عن السبب الذي يجعل عائلتها تأتي دائمًا في مقدمة أولوياتها، مهما ازدحمت أجندتها الفنية، مؤكدة أنها تحرص على العودة إلى منزلها فور انتهاء يوم التصوير لقضاء الوقت مع ابنتيها.

وجاءت تصريحات كيدمان خلال الترويج لمسلسل Lioness، حيث تحدثت عن أهمية وجودها إلى جانب ابنتيها المراهقتين صنداي وفيث في هذه المرحلة من حياتهما، وذلك وفقًا لما نشره موقع geo.tv.

نيكول كيدمان: الأمومة أهم من أي عمل

وأكدت الحائزة على جائزة الأوسكار أنها تغادر موقع التصوير مباشرة بعد انتهاء عملها، لأنها تفضل العودة إلى المنزل وقضاء الوقت مع ابنتيها، موضحه أن إحدى ابنتيها تدرس في المرحلة الثانوية المتقدمة، بينما بدأت الأخرى مؤخرًا المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن هذه الفترة تعد من أهم المراحل في حياتهما، لذلك تحرص على التواجد إلى جانبهما قدر الإمكان، وتشارك كيدمان ابنتيها مع زوجها، مغني موسيقى الكانتري كيث أوربان.

زوي سالدانا تكشف عادة كيدمان بعد انتهاء التصوير

من جانبها، قالت النجمة زوي سالدانا، المشاركة في بطولة Lioness، إن فريق العمل كان يحرص على قضاء الوقت معًا بعد انتهاء التصوير، إلا أن نيكول كيدمان كانت دائمًا أول من يغادر، بسبب رغبتها في العودة إلى أسرتها، وأكدت كيدمان أن الأمومة لا تزال تمثل أهم دور في حياتها، رغم مسيرتها الطويلة المليئة بالأفلام والمسلسلات الناجحة.

تقليد عائلي لمواجهة الأيام الصعبة

وكشفت الممثلة الشهيرة أيضًا عن تقليد عائلي يجمعها بابنتيها، يتمثل في مشاهدة فيلم Bridesmaids كلما مررن بيوم صعب، وقالت إنهن يضحكن معًا، ويرددن حوارات الفيلم، بل ويقمن أحيانًا بتمثيل بعض مشاهده داخل المطبخ، في طقس عائلي يساعدهن على تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الروابط بينهن.

اليوم السابع