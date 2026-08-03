عصام السقا عن الزلزال: فى لحظة افتكرنا إن القوة لله وحده

شارك الفنان عصام السقا متابعيه من خلال موقع فيس بوك عبر بوست بخصوص الزلزال قائلاً: “كام ثانية والدنيا كلها اتقلبت، ناس قامت من نومها مفزوعة، وناس جريت تدور على أولادها وأهلها، وقلوب كتير وقفت من الخوف”.

وأضاف عصام السقا: في لحظة، افتكرنا إن القوة لله وحده، وإن كل اللي بنخطط له ممكن يتغير في ثانية، الحمد لله أنها مرت على خير، لكنها كانت رسالة تذكرنا أن الدنيا ليست مضمونة، وأن نعمة الأمن لا تُقدر بثمن”.

واختتم عصام السقا منشوره قائلاً: “اللهم احفظ مصر وجميع بلاد المسلمين، وارحم ضعفنا، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان، واجعلنا دائمًا من الشاكرين الراجعين إليك”.

وكان تم عقد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء غرفة طوارئ عاجلة برئاسة الدكتور محمد عبد الهادى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، وبمشاركة الدكتور هانى العزبى، نائب مدير الفرع، ومديرى الإدارات الفنية بمقري الفرع في طور سيناء وشرم الشيخ عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمتابعة تداعيات الهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم، والوقوف على مدى جاهزية المنشآت الصحية التابعة للفرع للتعامل الفوري مع أي أحداث أو مستجدات طارئة قد تترتب عليها.

اليوم السابع