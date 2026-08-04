نقابة المهن السينمائية تنعى شقيق الفنان محمد هنيدى

حرصت نقابة المهن السينمائية على توجيه العزاء للفنان محمد هنيدي ونعي شقيقه الراحل من خلال بيان عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيه عن نعيها الأستاذ/ هشام هنيدي شقيق الفنان/ محمد هنيدي.

وجاء في البيان: “بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.. ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الأستاذ/ هشام هنيدي شقيق الفنان/ محمد هنيدي، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته”.

وكان الفنان محمد هنيدي قد أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه الرسمي على السوشيال ميديا، وكتب : “إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله فى وفاة أخي الأكبر هشام”.

وأضاف هنيدي: ” نسألكم له الدعاء، والعزاء يقتصر على صلاة الجنازة”، على جانب آخر كان ينتظر محمد هنيدى عرض فيلم الجواهرجى الليلة فى العرض الخاص من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم لبلبة، أحمد السعدني، وتارا عماد وباسم سمرة وعارفة عبد الرسول، إضافة إلى مشاركة الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي رحل عن عالمنا قبل الانتهاء من تصوير جميع مشاهده، وهو ما دفع المخرج إسلام خيري للبحث عن حلول فنية تضمن استكمال الشخصية داخل أحداث العمل، إلا أن الوفاة تسببت فى إلغاءه .

اليوم السابع