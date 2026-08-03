مى عمر تخطف الأنظار بإطلالة “نارية” جديدة فى اليونان

بإطلالة ساحرة ومثيرة للجدل، خطفت الفنانة مي عمر الانظار عبر منصات التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية في اليونان، حيث أطلت بفستان يدمج بين الجرأة والأناقة العالية.

وشاركت النجمة المصرية جمهورها بلقطة ساحرة ومثيرة من فوق أحد المرتفعات البيضاء الكلاسيكية في جزيرة ميكونوس اليونانية، ممتزجة بزرقة البحر الخلابة خلفها.

وظهرت مي عمر خلال الصورة بإطلالة متموجة تبرز رشاقتها بفستان طويل مكشوف الكتفين، تميز بفتحة ساق جانبية جريئة وطويلة، الفستان جاء بتصميم متموج يدمج درجات اللون الوردى والأحمر النارى والبرتقالى، وهو ما أبرز رشاقتها الملفتة وقوامها المتناسق، يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر هوفيلم “شمشون ودليلة” الذى صدر في صيف 2026.

اليوم السابع