45 عاما على فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة.. قصة اختيار يسرا للعمل

تمر اليوم الثلاثاء 45 عاما على فيلم “الإنسان يعيش مرة واحدة”، حيث عرض لأول مرة فى 4 أغسطس 1981، والفيلم من بطولة الزعيم عادل إمام ويسرا وزين العشماوى وعلى الشريف، تأليف وحيد حامد، إخراج سيمون صالح.

أحداث الفيلم

تدور الأحداث حول “أمل” الطبيبة التى تنتقل للعمل بمدينة السلوم بعد وفاة خطيبها، وهناك تقع فى حب “هانى”، وتتفق معه على الزواج والسفر للقاهرة، لكن “هانى” يتورط فى قضية ثأر بسبب أحد أصدقائه، وتتوالى الأحداث.

أشهر جمل الفيلم

ومن الجمل المحفورة فى ذاكرة مشاهدى الفيلم: “الدنيا يا ولدي لها وشين.. أبيض وأسود.. لما تبقى بيضا قدامك افتكر الأسود عشان تسلك، ولما تبقى سودة افتكر الأبيض عشان تقدر تعيش لبكرة”.

الزعيم يختار يسرا للفيلم

ومن قصص الفيلم وقت تحضير الزعيم لفيلم “الإنسان يعيش مرة واحدة” تأليف الكاتب وحيد حامد، وإخراج سيمون صالح، أنه تم ترشيح آثار الحكيم لتلعب دور البطولة مع الزعيم إلا أنه اختار النجمة يسرا بعد قراءة السيناريو، ورأى أن الدور يليق على “سيفا”، وكانت النجمة وقتها تستعد لتصوير فيلم “أنا لا أكذب ولكنى أتجمل”، لكن بعد اتصال الزعيم بها وافقت.

اليوم السابع