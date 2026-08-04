​محمد رمضان يحصد جائزة أفضل مغنٍ أفريقى بمهرجان Africa Choice Awards

أعلنت إدارة مهرجان الموسيقى بجنوب أفريقيا (Africa Choice Awards) في دورته السابعة هذا العام، عن منح النجم المصري محمد رمضان الجائزة الفخرية للتميز كأفضل مغنٍ أفريقي، تقديرًا لمساهماته الاستثنائية وتأثيره الملموس في مجالي الترفيه والثقافة الشعبية على مستوى القارة الأفريقية والعالم.

حفل غنائي في ليلة توزيع الجوائز

واحتفاءً بهذا التكريم، يُحيي محمد رمضان عرضًا غنائيًا حيًا خلال حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته في 26 سبتمبر 2026 بمسرح “صن بيت أرينا” بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وسط حضور نخبة من أبرز نجوم وصناع الترفيه في القارة.

المهرجان: محمد رمضان أعاد تعريف النجاح الفني

وجاء في البيان الرسمي لمهرجان “أفريكا شويس” أن تكريم محمد رمضان يأتي بصفته أسطورة ورائدًا أثرى الساحة الفنية، حيث استطاع من خلال أعماله الموسيقية التي تصدرت المخططات الغنائية، وأفلامه التي حققت أرقامًا قياسية، أن يعيد تعريف مفهوم المسيرة المهنية الناجحة، متجاوزًا الحدود الإقليمية إلى العالمية.

وتابع البيان أن البصمة الإبداعية لرمضان لا تزال تحظى بصدى واسع لدى الجمهور حول العالم، مما يرسخ مكانته كواحد من أكثر الأصوات تأثيرًا وإلهامًا في القارة السمراء.

ليلة استثنائية في الدورة السابعة للمهرجان

وأوضح البيان أن الدورة السابعة من مهرجان “أفريكا شويس” تشهد واحدة من أضخم المحطات في تاريخ الجوائز، حيث يترقب الجمهور الأفريقي والعالمي العرض الحي الذي سيقدمه رمضان على مسرح “صن بيت أرينا”، في ليلة احتفالية تجتمع فيها أفريقيا لتكريم رائد من أكبر أيقوناتها الترفيهية.

ويُعد مهرجان “أفريكا شويس أورد” واحدًا من أبرز المنصات السنوية الاحتفائية في القارة الأفريقية، إذ يهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة في مجالات السينما والتليفزيون والموسيقى وصناعة المحتوى الترفيهي، إلى جانب تكريم الشخصيات المؤثرة التي تسهم في صياغة المشهد الثقافي والإبداعي الأفريقي.

اليوم السابع