تامر حسنى يطلق ألبومه الجديد مش هتكرر رسمياً على يوتيوب

طرح النجم تامر حسني، منذ قليل، ألبومه الجديد “مش هتكرر” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وذلك بعد أسبوعين من إطلاقه حصريًا عبر منصة “أنغامي”، وأصبح الألبوم متاحًا الآن أمام الجمهور على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، ليتيح لمحبيه الاستماع إلى أغانيه كاملة بعد فترة من العرض الحصري.

14 أغنية بتنوع موسيقي

يضم ألبوم مش هتكرر 14 أغنية متنوعة تجمع بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي، وشهد تعاون تامر حسني مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.

ويفتتح الألبوم بأغنية “بنت مين” من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي، إلى جانب أغنية “وش الخير” التي شارك تامر حسني في كتابة كلماتها مع عبد المنعم طه، كما شارك كريم محسن في تلحينها، بينما تولى النابلسي توزيعها.

كما يضم الألبوم أغنيات “يا خسارتنا” من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد عادل، و”ما تيجي” من كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع Kay Music.

تعاون مع أبرز صناع الموسيقى

وشهد الألبوم تعاونًا جديدًا بين تامر حسني والشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيى، إلى جانب عدد من كبار صناع الموسيقى، حيث يضم أغنية “مولعينها” من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع كوليبكس، وأغنية “عايزك توعديني” من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع مشترك بين عمرو مصطفى وتامر حسني.

كما يتضمن أغنية “قال فاكرني” من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، بالإضافة إلى الأغنية الرئيسية “مش هتكرر” التي تحمل اسم الألبوم، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع خالد نبيل.

تامر حسني يشارك في الكتابة والتلحين

ويواصل تامر حسني حضوره كمطرب وصانع للأغنيات داخل الألبوم، حيث شارك في كتابة وتلحين عدد من الأعمال، من بينها أغنية “ماتمشيش” التي كتب كلماتها ولحنها بنفسه، بينما تولى شريف مكاوي توزيعها.

كما يضم الألبوم أغنية “في القلب إنت” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع حسام الصعبي، وأغنية “بعيش على الذكرى” من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جلال فهمي، وأغنية “دهب قشرة” من كلمات ڤانتا، وألحان محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف.

ويختتم تامر حسني الألبوم بأغنيتي “متأثر بغيابه” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، و”اتحامى فيا من كلمات تامر حسني وأحمد المالكي، وألحان تامر حسني ومحمد يحيى، وتوزيع أحمد عبد السلام.

اليوم السابع