راشد الماجد يحيى حفلا غنائيا فى أبو ظبى 30 أبريل

يستعد الفنان راشد الماجد لإحاء حفلا غنائيا يوم 30 أبريل الجاري، بأبو ظبي، ليقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أغاني: “عيون الناس، شرطان الذهب، يا ناسينا، المسافر، لها، أبشر من عيوني، وغيرها.

أخر أعمال راشد الماجد

وكانت أخر أعمال راشد الماجد أغنية “سباع وأسود”، الذي طرحها مؤخرًا عبر “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي من كلمات العالية، وألحان أحمد الهرمي.

وتقول كلمات الأغنية: “ارفلي يا بنت بالمجد الطويل.. يا أم الأعيان اللي شروا الليل سود.. وأقبلي مختالة وفِلّي اليديل.. دامِك إنتِ في حِما سباع وأسود.. كفّهم في اليود له مَدٍ جزيل.. وصبرهم حِكمة ولكن له حدود.. وإن نفَد صبر الحليم الويل ويل.. يحذر إعداه إن تِبَع برقه رعود”.

