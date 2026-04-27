إيمان العاصى تعقد جلسات عمل مع صناع مسلسلها انفصال قبل انطلاق التصوير

تواصل الفنانة إيمان العاصي التحضيرات النهائية لمسلسلها الجديد «انفصال»، المقرر بدء تصويره خلال الشهر المقبل، وذلك من خلال عقد جلسات عمل مكثفة مع صُنّاع العمل لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير.

وعقدت إيمان العاصي عدة اجتماعات مع فريق المسلسل، من بينهم الكاتبة نجلاء الحديني والمخرج حسام حامد، حيث تم خلال هذه الجلسات مناقشة التفاصيل النهائية للسيناريو، وتطوير الخطوط الدرامية للشخصيات، إلى جانب الاستقرار على الرؤية الإخراجية للعمل.

كما تشهد الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل، تمهيدًا للإعلان عن القائمة النهائية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الاستعدادات اللوجستية الخاصة بمواقع التصوير.

وينتمي مسلسل «انفصال» إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث يتكوّن من 12 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالعلاقات الإنسانية، مع التركيز على قضايا المرأة.

وقدمت إيمان العاصى أخر أعمالها مسلسل قسمة العدل، وهو بطولة مجموعة من النجوم من بينهم: رشدى الشامى، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عنانى، خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

