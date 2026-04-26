شاهد بالفيديو.. بسبب تعلقها بالأكل الذي يقدمه.. سيدة مصرية تتوسل لشاب سوداني بالقاهرة: (والنبي خليك معانا ما ترجع)

تصدر مقطع فيديو متداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, “الترند”, بعد انتشاره ومشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر سيدة مصرية, وهي تطالب شاب سوداني, يعمل في بيع “الطعمية”, بأحد شوارع القاهرة, بالبقاء معهم في مصر.

وكان الشاب الذي اشتهر بإجادته عمل “الطعمية”, قد خطف قلوب المصريين, بنظافته وأدبه وتعامله الراقي مع الزبائن, إضافة لإبداعه في صنع “الطعمية”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكدت سيدة المصرية, تعلقها بطعمية, الشاب السوداني, وطالبته بالبقاء وعدم العودة لبلاده بعدما عزم على العودة, حيث قالت: (والنبي خليك معانا ما ترجع).

محمد عثمان _ النيلين