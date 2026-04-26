شاهد.. الناشط الشهير “الإنصرافي” يهاجم البرهان وقيادات الجيش بعد انتشار جنود النور قبة في شوارع العاصمة الخرطوم

هاجم الناشط, السوداني, الشهير “الإنصرافي”, رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتح البرهان, وعدد من قياداته بالجيش.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبر الناشط, الشهير عن غضبه الشديد بسبب ظهور أفراد ينتمون للقائد المنشق عن المليشيا, والمنضم للجيش, مؤخراً النور قبة, بالعاصمة الخرطوم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قد ضجت بصور لأفراد يتبعون للنور قبة, وهم يتجولون في شوارع مدينة أم درمان, الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين من عودة المليشيات للعاصمة من جديد.

ووفقاً لما تابع محرر موقع النيلين, فقد طالب “صرفة”, البرهان, وقياداته بإبعاد هؤلاء وإلحاقهم بالقوات المشتركة, للقتال في محاور كردفان, ودارفور.

محمد عثمان _ النيلين