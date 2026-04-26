الفنانة إنصاف مدني تفاجئ متابعيها وتتراجع عن هجومها على مدير أعمال إيمان الشريف وتقول: (كل واحد يخلي ريستو في مريستو)

فاجأت المطربة, السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, متابعيها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي بدفاعها عن مدير أعمالها السابق, ومدير أعمال الفنانة إيمان الشريف, الحالي مجاهد حسين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت ملكة الدلوكة, تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ردت من خلالها على المقطع المتداول الذي هاجمت من خلاله مدير أعمالها السابق.
وكانت إنصاف مدني, قد اتهمت مجاهد حسين, في حلقة تلفزيونية مع المذيعة مودة حسن, تم بثها على قناة النيل الأزرق, قبل عدة سنوات, اتهمته فيها بالإستيلاء على “عربون”, حفلات لها.
وكتبت المطربة, الشهيرة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: مجاهد دا ما مجرد مدير أعمال ناجح ومتمكن في شغلو دا بي شهادة كل الوسط الفني (شهادتي فيهو مجروحه) دا أخ وصاحب وصديق ورفيق درب اكتر من 20 سنه، بيناتنا عشرة وعلاقة أسرية مافي زول بيعرفه…