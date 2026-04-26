الفنانة إنصاف مدني تفاجئ متابعيها وتتراجع عن هجومها على مدير أعمال إيمان الشريف وتقول: (كل واحد يخلي ريستو في مريستو)

فاجأت المطربة, السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, متابعيها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي بدفاعها عن مدير أعمالها السابق, ومدير أعمال الفنانة إيمان الشريف, الحالي مجاهد حسين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت ملكة الدلوكة, تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ردت من خلالها على المقطع المتداول الذي هاجمت من خلاله مدير أعمالها السابق.

وكانت إنصاف مدني, قد اتهمت مجاهد حسين, في حلقة تلفزيونية مع المذيعة مودة حسن, تم بثها على قناة النيل الأزرق, قبل عدة سنوات, اتهمته فيها بالإستيلاء على “عربون”, حفلات لها.

وكتبت المطربة, الشهيرة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: مجاهد دا ما مجرد مدير أعمال ناجح ومتمكن في شغلو دا بي شهادة كل الوسط الفني (شهادتي فيهو مجروحه) دا أخ وصاحب وصديق ورفيق درب اكتر من 20 سنه، بيناتنا عشرة وعلاقة أسرية مافي زول بيعرفه…

وتابعت ملكة الدلوكة: بعد العمر دا كلو، ما ممكن شوية جرائد وصفحات ما معروف منو البيديره تجي تشوه صورتو قدام المجتمع واسرتو الكبيره واسرتو الصغيره بكلام محرف بأشكال مختلفه دي مشكله وحاجه حصلت قبل 10 سنين خلاف بيحصل بين كل الناس وما افتكر ما بخص زول. وختمت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: الخلاصة: يا جماعة ما تحاولوا تدخلوهو في مهاتراتكم وتصفية حساباتكم ، خليكم في شغلكم، وابعدوا من القوالات واللخبتة، وطلعوا اسمو من الدائرة الوسخة دي, اتقوا الله في كلامكم.. وكل واحد يخلي ريستو في مريستو.

محمد عثمان _ النيلين