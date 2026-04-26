شيرين عبدالوهاب: ما زلت أريد الحياة والنجاح.. ومشهد من “تيتانك” أعادني

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بدء مرحلة مهنية جديدة، مؤكدة سعيها لاستعادة توازنها النفسي والفني بعد فترة عصيبة تطلبت “إعادة ميلاد”.

وأفادت شيرين، في مداخلة مع برنامج “الحكاية” المذاع عبر شاشة “إم بي سي” MBC، مساء أمس السبت، بمرورها بظروف صحية ونفسية قاسية استدعت علاجاً وتأهيلاً، مشيرة إلى تجاوزها أزمات مؤثرة

واستشهدت بمشهد من فيلم “تيتانيك” قائلة: “أنا جاية من هنا ومسكت الصفارة وناديت على القارب اللي هييجي تاني عشان ياخدني وأقوله إني لسه عايزة أعيش وعايزة أنجح”.

وعبرت عن امتنانها لجمهورها الداعم، واصفة إياه بـ”أسرتها”، وأضافت: “أنا باشتغل والفترة اللي فاتت كنت محتاجة أتولد من جديد.. واتعالجت من حاجات كتير كانت تعباني ومكسراني”.

وطمأنت جمهورها قائلة: “أنا دلوقتي الحمد لله بفضل رب العالمين، محظوظة بجمهور بيدعيلي كإني واحدة من أسرتهم ودمهم.. وبقولهم أنتم دمي وروحي وكل حاجة حلوة”.

وأكدت الفنانة شعورها بالهدوء والطمأنينة، وعدم وجود خوف أو قلق أثناء النوم، واستشعارها دفء محبة المحيطين بها.

وشددت على ضرورة الاستمرار في تقديم الفن والتواصل مع جمهورها كمصدر قوة.

يشار إلى أن ظهورها في مارس (آذار) الماضي، بالتزامن مع عيد الفطر، مهد لهذه العودة بعد عام من الغياب إثر أزمات متتالية. ونشرت حينها مقطع فيديو عبر “تيك توك” مع ابنتها هنا وهما تؤديان أغنية “أجمل إحساس”، مما أثار جدلاً بسبب التغير في ملامحها وزيادة وزنها، لكنه عكس رغبتها في التواصل مع جمهورها.

العربية نت