حبيب متسلط يوشم اسمه عشرات المرات على وجه صديقته

تلجأ العديد من النساء إلى وشم أسماء شركائهن أو الأحرف الأولى من أسمائهم على أجسادهن، سواء تحت الإكراه أو الضغط النفسى، لكن نادرا ما تظهر حالات متطرفة مثل القصة التى كشفت عنها مؤخرا مؤسسة هولندية، فقد أقدم رجل مسيء على وشم اسمه وأحرفه الأولى عشرات المرات على جسد صديقته، فى محاولة لتمييزها باعتبارها ملكية خاصة له

تفاصيل المعاناة وعدد الوشوم

أشارت المؤسسة إلى الضحية باسم “جوك” فقط، وذكرت التقارير أن هذه المرأة فى منتصف العمر عانت لسنوات من سوء المعاملة، ولم تجد وسيلة للتأقلم سوى اللجوء إلى الكحول والحبوب، وبحسب ما ورد، اشترى حبيبها السابق المتسلط جهاز وشم رخيص عبر الإنترنت، ونفذ بنفسه نحو 250 وشما على جسدها، تضمنت عبارة “ملكية” واسمه وأحرفه الأولى، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

وشوم تعكس السيطرة والتملك

قال آندى هان، مدير المؤسسة: “لقد وشمها فى أماكن فى جسدها اعتقد أن رجالا آخرين قد يلمسونها، وكانت تلك علامة على السيطرة والتملك”، وأضاف أن بعض هذه الوشوم وُضع على وجهها ورقبتها، ما زاد من قسوة الحالة وأثرها النفسى.

محاولات التعافى ومطالب بالعدالة

نشرت صحيفة “إن إل تايمز” الهولندية صورا للضحية قبل وبعد، موضحة التحول الكبير من وجه مغطى بالوشوم إلى وجه شبه خال منها، وتأمل جوك والمؤسسة أن تدفع هذه القصة ضحايا آخرين إلى طلب المساعدة، وأكدت جوك أنها أبلغت السلطات الهولندية عن حبيبها السابق، لكنه لم يواجه عواقب حتى الآن، وأوضح آندى هان أن إثبات الإكراه قانونيا كان صعبا، خاصة مع ادعاء الجانى موافقتها، وهو ما اعتبرته الضحية ظلما، وتأمل جوك إزالة جميع الوشوم بحلول نهاية العام، رغم أن التعافى النفسى قد يستغرق سنوات

