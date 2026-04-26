ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور ومايان السيد وعدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان هشام ماجد بعيد ميلاده، حيث نشرت ريهام صورة تجمعها بـ هشام ماجد على ستوري إنستجرام وكتبت عليها المادة الخام للذاذة، فيما نشرت مايان السيد صورة جمعتها بهشام ماجد واحمد السعدني ومصطفى غريب وقامت بتهنئة هشام عبر حسابها بموقع انستجرام

اجتمعا هشام ماجد وريهام عبد الغفور مؤخرا في فيلم برشامة والذي تدور أحداثه في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

أبطال فيلم برشامة

فيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد، وآخرون، وهو من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب، ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت للمنتج أحمد الدسوقى وفيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى.

اليوم السابع