سناء جميل عن أصعب أدوارها : شخصيتى بفيلم الزوجة التانية

يتزامن اليوم مع ذكري الفنانة الكبيرة سناء جميل والتي ولدت زي النهارده فى ال ٢٧ من شهر أبريل .

سناء جميل والتي اشتهرت بادوار صعبة ومعقدة خلال مسيرتها بأداء استثنائي مثل دورها فى فيلم الزوجة التانية والتي تطرقت للحديث عنه ووصفت أداءها فيه بالاستثنائي قائلة : مش هاييجي زيه .

تلك الثقة التي قالت بها ذلك فى تصريحاتها كان لها اسباب دللت عليها بقولها : الدور ده والفيلم كله كان عمل مختلف ولحظة دخول صلاح منصور مع سعاد حسني غرفتهما بعد الزواج مثلتها كاني الشخصية بالفعل حتي شعرت برجفة حقيقية فى جسدي كله وقتها وارتعشت بشده .

علي جانب آخر درست سناء جميل في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت عام 1953، وعملت بالفرقة القومية. اشتهرت بإتقانها الأداء باللغتين العربية الفصحى والفرنسية.

واجهت الفنانة قطيعة مع عائلتها في الصعيد بسبب احترافها الفن، لكنها آثرت الاستمرار في طريقها الفني.

يُذكر أن أربعة من أفلامها دخلت قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهي: “بداية ونهاية”، و”المستحيل”، و”الزوجة الثانية”، و”زينب 1952”.

