وفاة ضياء العوضي.. مستشار السيسي يرد على نداء تامر حسني

رد مستشار الرئيس المصري للصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين على مناشدة عاجلة تم توجيهها إلى وزارة الصحة المصرية وكبار الأطباء والعلماء.

أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الأغذية الأساسية مثل البيض واللبن والخضروات والمياه لا تشكل أي خطورة على الإنسان السليم إذا تم تناولها باعتدال، بل إنها ضرورية للحفاظ على الصحة العامة.وأشار تاج الدين، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، إلى أن البيض ليس خطرًا كما يُشاع، وإنما يُنصح فقط بتقليل صفار البيض لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، بينما يظل تناوله آمنًا ومفيدًا لبقية الأفراد، مضيفًا أن اللبن غذاء متكامل ومفيد، وأن شرب المياه بكميات مناسبة يوميًا أمر ضروري لعمل أجهزة الجسم بكفاءة، حيث يحتاج الإنسان في المتوسط من لتر إلى لترين يوميًا حسب المجهود والظروف المناخية.وأكد أن الامتناع عن شرب المياه أو الإفراط في تناول السكريات بكميات كبيرة يمثل خطورة على الصحة، مشددًا على أن الاعتدال هو القاعدة الذهبية للحفاظ على توازن الجسم وصحته.وأثار الفنان المصري تامر حسني حالة من الجدل عبر منصات التواصل بنشره استغاثة عاجلة وجهها إلى وزارة الصحة المصرية وكبار الأطباء والعلماء بعد وفاة الدكتور المصري المثير للجدل ضاء العوضي الذي اشتهر بالترويج لنظام غذائي يعرف بنظام” الطيبات” يحذر من مخاطر أكل المخبوزات والدجاج البيض ومشتقات الحليب.وناشد حسني الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب والدكتور حسام موافي، مطالباً بضرورة التدخل الفوري لحسم الجدل المثار حول سلامة الغذاء في مصر. وأعرب حسني في منشوره عن قلقه البالغ مما أسماه “الفتنة الغذائية” التي تسببت في حيرة المواطنين وتغيير ثوابت صحية دامت لسنوات، مؤكداً أن الشعب المصري أصبح يعيش في حالة من التشتت وعدم المعرفة بما هو نافع أو ضار لصحتهم وصحة أبنائهم.وتضمنت مناشدة تامر حسني عدة تساؤلات جوهرية تمس صميم الحياة اليومية، حيث طالب بتقديم شروحات مفصلة ومبسطة باللغة العامية بعيداً عن المصطلحات الطبية المعقدة، حول سلامة الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير وورق العنب، وكيفية التأكد من خلوها من المبيدات الضارة. كما تطرق في تساؤلاته إلى ملف الدواجن والبيض، مطالباً بآليات واضحة للمواطن البسيط لتمييز المنتجات الطبيعية عن تلك التي قد تكون محقونة بمواد كيميائية. ولم يغفل الفنان المصري الجدل المثار حول فوائد شرب المياه بكثرة، ومدى صلاحية الحليب للاستهلاك الآدمي، وصولاً إلى ملف الأدوية وضرورة تقنين استخدامها.

المصدر: الدستور + RT