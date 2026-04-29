مى عمر تكشف عن تفاصيل جديدة من فيلم شمشون ودليلة قبل عرضه بالسينما

كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل جزء من شخصيتها في فيلم شمشون ودليلة المقرر عرضه خلال موسم الصيف مشاركة النجم أحمد العوضي.

نشرت مي عمر فيديو قصير أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمها الجديد عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قائلة “من تصوير فيلم شمشون ودليلة”.

ارتدت مي عمر أزياء أوروبية كلاسيكية تعود لزمن سابق باللون الأخضر ووردة كبيرة صفراء على الشعر ما يدل خلال قيامها بالمشي في أحد شوارع مدينة بودابست المجر.

الفيلم الذي تشارك فيه مي عمر عادت لاستكمال تصويره مؤخراً وذلك بعدما توقف التصوير خلال فترة شهر رمضان بسبب انشغالها بمسلسلها وانشغال العوضى بمسلسله هو الآخر، إلا أن الثنائي عادا مؤخرا لاستكمال التصوير فى أسبانيا التي تشهد تصوير مشاهد الفيلم ما بين مصر وهناك.

آخر أعمال العوضى

جدير بالذكر أن أحمد العوضى شارك مؤخرا فى موسم دراما رمضان بمسلسل علي كلاي الذي حقق نجاحا كبيراً وآخر تجاربه فى السينما كان فيلم الاسكندراني مع المخرج خالد يوسف.

