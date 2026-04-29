كاظم الساهر يحيي حفلاً جماهيرياً في أبوظبي 28 مايو المقبل

يستعد النجم العراقي كاظم الساهر لإحياء حفل جماهيري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن جولته الغنائية، ومن المقرر أن يلتقي الجمهور في أمسية موسيقية ضمن حفلات 2026، يقدم خلالها باقة من أبرز أعماله الغنائية التي ارتبها الجمهور عبر سنوات مشواره الفني.

وكشفت الجهة المنظمة لحفل كاظم الساهر، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تفاصيل الحفل المرتقب، موضحة أن الموعد سيكون يوم الخميس 28 مايو 2026، على مسرح أرينا في أبوظبي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبي “القيصر” في المنطقة.

يذكر أن الفنان أحمد سعد نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورًا تجمعه بالفنان كاظم الساهر، وعلّق عليها مقتبسًا بعضًا من كلمات أغانيه الشهيرة، قائلًا: ها حبيبي – أنت مدرسة الحب – علّمنا حبك أن نحزن – قيثارة الفن، كما أشاد بلقائه به، قائلًا: لقاء جميل بصديقي وأستاذي العزيز كاظم الساهر.

