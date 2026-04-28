شاهد بالصورة.. الفنانة إيمان الشريف تصعد الأزمة وتلجأ للقضاء السعودي بتدوين بلاغ في مواجهة “البرنس”

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, أبرزهم الشاعر, المعروف أيمن بشير, عن اتجاه الفنانة, الشهيرة إيمان الشريف, لتصعيد أزمتها مع اليوتيوبر المثير للجدل “البرنس”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر الشاعر, صورة من بلاغ حركته المطربة, ضد “البرنس”, بالدائرة الجزئية السادسة عشر في الحكمة العامة بالعاصمة السعودية الرياض, وأفاد الخطاب المتداول عن إبلاغ الفنانة, بمواعيد الجلسة.

وكانت الأزمة قد اشتعلت بين المطربة, الشهيرة واليوتيوبر, المعروف بعد اتهامات متبادلة بكشف أسرار في تسجيلات صوتية جمعت بينهما.

محمد عثمان _ النيلين