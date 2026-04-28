اليوتيوبر السوداني المثير للجدل “البرنس” يجيب على الأسئلة الصعبة: هل كنت على علاقة سرية بالفنانة إيمان الشريف؟ وما هو سبب الخلاف بينكم؟

نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حوار متداول قام بإجرائه صحفي, مع لاعب كرة القدم السابق, واليوتيوبر, المثير للجدل محمد مصطفى الشهير بالبرنس.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من الصفحات الناشرة للحوار فقد حاصر الصحفي حسام عبد القادر, اليوتيوبر, البرنس, بأسئلة صعبة حول الأزمة التي اشتعلت مؤخراً بينه وبين الفنانة الشهيرة إيمان الشريف.

بداية : اين انت ؟ موجود بالمملكة العربية السعودية ولدي إقامة فيها.

ماسبب خلافاتك المفاجأة مع بعض الفنانين ؟ ليس لدي اي خلافات مع أي فنان الكل اصحابي واخواني وعلاقاتي بهم طيبة ومتواصلة ده كلو كلام ميديا ساي ، حصل شفت فنانة طلعت واشتكت مني في شي؟ طبعاً لا وماحيحصل لأنهم كلهم اخواني واخواتي

ولكن هناك خلاف مع الفنانة إيمان الشريف ؟

هذا الخلاف أصبح قضية وهو الان في يد القضاء ولن اتكلم فيها حتي يفصل بيننا وقريباً جدا سيتكشف كل شي للجمهور.

يقال انك كنت علي علاقة سرية بها ؟ لن اعيد الكلام مرة أخرى قلت كل شي في الميديا قبل فترة وبعد أن أصبح في يد القضاء فالأمر متروك له.

انت مظلوم ؟ نعم مظلوم لأنه تم الاعتداء على وانا أمام شقتي والكاميرات (فضحت)كل شئ والجميع سيعرف الحقيقة ولكن عاوز أوري الناس انو تم رشوة بعض الأشخاص المقربين من الطرف الاخر والدفع ليهم لمهاجمتي في الميديا ولكن ستنقلب الطاولة عليهم قريب جداً عشان يتكشفو للناس برضو ومايعملو فيها محامين ومظلومين.

تقصد منو؟ هم عارفين نفسهم وخايفين مني وبفرفرو فرفره زبيح في الميديا وبطلعو لايفات باسمي ولكن قريب جدا حتسمعو كل شي وحيكون ليكم الحصرية لو نزلتو كلو ولكن بدون حذف. والحشاش يملي شبكتو

هناك تصريح نسب إليك بأنه كانت هناك علاقة غير شرعية بين ايمان والبندول ماردك ؟

لم اقل هذا الكلام وانفيه جملة وتفصيلا مهما كان الخلاف بيني وبين اي شخص لن أخوض في عرضه.

كيف ماقلتو وهناك أخبار بأن احمد فتح الله فتح فيك بلاغ لولا تدخل الفنانة ايلاف عبدالعزيز لكنت في السجن الأن ؟ هو السجن كده بدخلو ساي بكلام صفحات ومواقع انا ماقلت كلام بالشكل ده وغير صحيح أن ايلاف تدخلت لأنو مافي اي بلاغ اتفتح فيني انا من فتحت بلاغ في شخصية الكل يعرفها.

علي ذكر إيلاف عبدالعزيز يقال انك ستتزوجها وهو سبب خلافك مع إيمان الشريف ؟

يضحك .. ايلاف زولة أختي واكن لها كل تقدير واحترام وعلاقاتي بيها قديمة جداً وصديقة مقربة احكي لها كل أسراري.

عبر محاميها ايمان فتحت فيك بلاغ؟ يضحك .. العاوز يفتح كلو يفتح القضاء هو الفيصل بيننا.

يقال انك استخدمت عدد من كبير من داخل الوسط الفني للهجوم عليها؟

انا منو عشان أستخدم واي فنانة اقول ليها كلام حتمشي تنفذو طوالي كده ؛ ده ما أسلوبي نهائي ولكن هناك في حقائق اتكشفت لبعض الفنانات ورأوا الحقيقة .

ماحقيقة انك تقوم بتسجيل المكالمات بينك وبين الفنانين والفنانات ؟

صراحة الوسط الفني وسط (قذر) ونعم قمت بتسجيل بعد المحادثات في مواضيع معينة لاضمن ألا يتم الغدر بي وما أنا بس البسجل كل الفنانين بسجلو ،حتي انا سمعوني تسجيل كان بيني وبين فنانة معروفة بدون ذكر إسمها ، اي زول عامل حماية لنفسه لانو عارف حيجي يوم ويتغدر ليه.

ولكنك فتنت الفنانات في بعضهن بهذه التسجيلات ؟

لم افتن أي فنان أو فنانة والبقول غير كده خلي يطلع للناس ويقول كل القصة انه تم اختراق تلفوني (بهكر) من احدي الدول الأوروبية وبعض هذه المحادثات طلعت ولكنها عادية لاتمس ولا تطعن في شرف اي شخص كما قيل.

وأخيراً عاوز السماح والعفو من منو؟

ولا من اي شخص انا الحمد لله علي حق وكل البحصل ضدي حملة ممنهجة لتشوية صورتي ولكن زي ماقلت ليك كل الحقيقة حتتكشف للرأي العام قريباً جداً.

محمد عثمان _ النيلين