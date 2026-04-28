جيمس سيفشوك : مايكل جاكسون كان أسوأ من جيفرى إبستين

أصدر جيمس سيفشوك بيانًا جديدًا عبر فيه عن دعمه لضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك بالتزامن مع عرض فيلم السيرة الذاتية Michael في دور السينما، مع وصفه لـ ملك البوب الراحل مايكل جاكشون أنه أسوأ من جيفري إبستين.

ويعد سيفشوك أحد الشخصيات الرئيسية في الفيلم الوثائقي Leaving Neverland، الذي أخرجه دان ريد وعرض عبر شبكة HBO عام 2019، وتناول شهادات سيفشوك وواد روبنسن، اللذين اتهما مايكل جاكسون بالاعتداء عليهما خلال طفولتهما، وهي ادعاءات نفتها تركة الفنان بشكل متكرر.

وفي مقطع فيديو شاركه مع مجلة رولينج ستون، قال سيفشوك إن الترويج الواسع لفيلم Michael، قد يكون صعبًا ومؤلمًا على الناجين، خاصةً عندما يحتفى بأشخاص يشبهون في حياتهم الشخصية من تسببوا لهم بالأذى.

وأضاف أن المعتدين قد يظهرون أحيانًا في صورة أشخاص محبوبين أو ناجحين، مما يزيد من تعقيد تجربة الضحايا.

رسالة جيمس سيفشوك

ووجه رسالة مباشرة للناجين، مؤكدًا أنهم ليسوا وحدهم، داعيًا إياهم إلى التمسك بالدعم من المقربين والتحدث عما مروا به كجزء من رحلة التعافي، مشددًا على أهمية مشاركة الحقيقة.

انتقادات دان ريد لـ فيلم

بالتوازي، جدد المخرج دان ريد انتقاداته لفيلم Michael ، معتبرًا أنه يتجاهل جانبًا مهمًا من الجدل الذي أحاط بحياة جاكسون، خاصةً الاتهامات المتعلقة بالاعتداء الجنسي.

وتساءل عن إمكانية تقديم سرد كامل لحياة الفنان دون التطرق إلى هذه القضايا، مشيرًا إلى أن شعبية جاكسون قد تدفع البعض لتجاهل تلك الادعاءات.

في المقابل، أشار مخرج الفيلم Antoine Fuqua إلى أنه لا يملك تأكيدًا بشأن صحة الاتهامات، معبرًا عن تشككه في بعض الملابسات، ومشيرًا إلى أن الدوافع المالية قد تلعب دورًا في مثل هذه القضايا.

يذكر أن مسيرة جاكسون شهدت عدة قضايا قانونية، من بينها تسوية خارج المحكمة عام 1994 مع عائلة جوردان تشاندلر، إضافة إلى محاكمة عام 2005 انتهت ببراءته من جميع التهم.

ولا تزال هذه الملفات محل جدل واسع، بين من يطالب بإعادة النظر فيها ومن يؤكد على براءته، في ظل استمرار تباين الروايات والآراء حولها.

