شاهد بالفيديو.. الفنان سجاد بحري يفاجئ الجميع ويعلن خطوبته من الفتاة الأمريكية: (خطيبتي وحتبقى زوجتي.. أبوسها وأعمل معاها العاوز أعمله)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للمطرب, المثير للجدل سجاد بحري, ظهر فيه وهو يتحدث عن مقطعه الأخير الذي أثار ضجة واسعة.

وكان سجاد, قد أثار الجدل بعد ظهوره في مقاطع فيديو مع فتاة أمريكية, الجنسية, في جلسة بالعاصمة المصرية القاهرة, وكان آخرها مقطع ظهر فيه وهو يقبلها في خدها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خرج الفنان سجاد, في فيديو عبر فيه عن غضبه الشديد من سخرية الجمهور على ظهوره مع الفتاة الأمريكية.

المطرب, المثير للجدل فاجأ المتابعين بإعلانه خطوبته من الأمريكية, وقال غاضباً: (خطيبتي وحتبقى زوجتي أبوسها وأعمل معاها العاوز أعمله).

